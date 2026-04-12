En el marco de las Elecciones Generales 2026, diversos emprendedores aprovecharon la afluencia de público en los alrededores de los locales de votación para ofrecer una variada oferta gastronómica. Desde tempranas horas, se instalaron puestos informales en distintas zonas.

Entre los productos más vendidos destacaron platos como ceviche, arroz con pollo, hamburguesas y una amplia variedad de refrescos. Los ciudadanos que acudían a votar encontraron en estos espacios una opción rápida para alimentarse durante la jornada.

La presencia de estos negocios generó movimiento económico en los exteriores, beneficiando a pequeños comerciantes que vieron en esta fecha una oportunidad para incrementar sus ingresos. Sin embargo, también se observaron aglomeraciones en algunos puntos.