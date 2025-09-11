Con 100 kilos de chicharrón, 20 kilos de cebolla y 50 kilos de camote, se elaboró el pan con chicharrón más grande del mundo, que midió 4 metros de largo por 3 de ancho, en la Plaza Túpac Amaru de Magdalena.

Su preparación estuvo a cargo del chef Rodrigo Fernandini, licenciatario de la Marca Perú, en un ambiente festivo en el que se destacó a este plato que lucha por votos en la final del Mundial de los Desayunos, organizado por el streamer Ibai Llanos.

“(Estamos) orgullosos de ser peruanos y de tener la mejor comida del mundo (...) Los mejores tenemos que ganar (el mundial)”, dijo el alcalde de Magdalena, Francis Allison, quien acompañó al cocinero en la iniciativa, la cual recibió el apoyo de reconocidas empresas del sector gastronómico y la Asociación Peruana de Porcicultores (ASOPORCI).

Decenas de cocineros y voluntarios se unen para armar el tradicional pan con chicharrón en un evento que reúne a vecinos y visitantes. (Foto: GEC)

PARA TODOS. Tras concluirse esta hazaña gastronómica, cientos de personas degustaron gratis este sándwich y, con alegría, mostraron su apoyo para el Perú en el torneo, que pronto llega a su fin. Hasta anoche, el pan con chicharrón llevaba la delantera en votos acumulados.

“La cocina peruana no solo es arte y cariño sino una cadena productiva importante, aquí gana mucha gente, agricultores, porcicultores, transportistas, es una cadena que le da valor”, anotó Allison.

Las votaciones van reñidas. En Instagram, empatamos; en TikTok vamos adelante con 5.1 millones contra 4.8 millones.