Si el 21 de septiembre se acostumbró regalar flores amarillas a las novias, amigas y familiares, este 30 de septiembre se ha popularizado una curiosa tendencia: regalar carritos Hot Wheels a los hombres, como un detalle divertido y nostálgico.

Esta moda se viralizó en redes sociales como una manera original de celebrar y agasajar a los varones. Los importadores en Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Centro de Lima, vienen rayando con este producto, el cual viene siendo comprado masivamente tanto por el comercio al por menor como al por mayor.

La alta demanda de estos emblemáticos juguetes ha provocado que diversos puestos comerciales exhiban una amplia variedad de modelos y promociones especiales para la fecha.

Comerciantes locales señalan que las compras anticipadas continúan en aumento, consolidando esta iniciativa como una costumbre festiva que gana fuerza cada año.Asimismo, la respuesta del público masculino en redes sociales refleja el gran entusiasmo con el que se ha recibido esta nueva tradición urbana.

FLORES AMARILLAS. En redes sociales y en la vía pública, ayer miles de mujeres presumieron sus flores amarillas, costumbre que viene afianzándose en los últimos años para recibir la primavera y en honor a la famosa serie Floricienta.

En redes sociales, muchas mostraron con orgullo sus arreglos florales, mientras que otros tomaron la fecha con ironía, bromeando sobre haber recibido manzanilla, bocaditos o simplemente nada.Los venden al por mayor y menor en el Centro de Lima Los carritos Hot Wheels son UNA famosa línea de automóviles a escala 1:64, creada por la compañía Mattel en 1968.