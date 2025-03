Como “el capítulo más feo de su vida” describió la comerciante Lilian Vega Carrasco, dedicada a la venta mayorista de arroz en San Martín de Porres, los seis días que permaneció secuestrada por la banda criminal “La Cota 905”, que exigía a su familia dos millones de soles para liberarla.

“Yo no deseo a nadie mi caso. He pasado por el capítulo más feo de mi vida, no deseo para nadie ningún mal. Deseo que todas las personas obren bien, estas cosas son muy duras para uno y serán muy difíciles de superarlas”, declaró en el dominical Domingo al Día.

HORROR. “La Reina del arroz”, cuyo cautiverio ocurrió en una casa de San Martín de Porres, contó que vivió una pesadilla desde que el miércoles 19 de febrero la plagiaron afuera del Mercado Mayorista de Fiori.

“Yo no tenía juicio, casi. No asimilaba ni comida. Comía poquito, lo necesario, pero los días de angustia me mataban, me sentía muy mal”, detalló.

Incluso, el día de su rescate pensó que el operativo de la Policía se trataba de alguna actividad que estaban haciendo los delincuentes peruanos y venezolanos que le quitaron su libertad. Sin embargo, al saber que venían a rescatarla, sintió alivio.

“Ahora buscaré cerrar el episodio, dar la vuelta a la página. Eso haré con Dios, con fe”, detalló la mujer.

OJO AL DATO. La familia de Lilian Vega había pagado 85 mil soles por su libertad; sin embargo, no cumplieron con el acuerdo de liberarla.