Lima Expresa, concesionaria a cargo de la operación y mantenimiento de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, informó que, debido a las labores de rescate de un efectivo de la Policía Nacional caído en el rio Rimac, la Vía Expresa Línea Amarilla ha sido cerrada el tránsito vehicular en el sentido hacia Lima.

A través de un comunicado, la empresa detalló que, si bien la policía Nacional del Perú ha informado que el cierre será por una hora aproximadamente, recordó a sus clientes y usuarios “tomar sus precauciones y revisar los canales oficiales de Lima Expresa en X y Facebook para mantenerse informado”.

El cierre de esta importante vía ha sido realizado por la Policía Nacional.

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú es intensamente buscado luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito que estaba a punto de ahogarse.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 a. m.El agente ha sido identificado como Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien, advertido por los vecinos, se colocó una soga y apoyado de otros elementos de seguridad, descendió al río a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

Debido a que el can se encontraba unos metros más lejos, se quitó la soga -conocida como línea de vida- para poder alcanzarlo. Sin embargo, cuando casi lo tuvo en brazos fue arrastrado junto con el can por el caudal del agua con dirección hacia el Callao.

Desde entonces, unidades especializadas de rescate de la Policía y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú mantienen un amplio despliegue en la zona.

Las labores de búsqueda se concentran actualmente debajo del puente del Ejército, punto donde se forma una especie de caída de agua, considerado crítico por los rescatistas. En el lugar se han instalado equipos especiales y se emplea un dron para rastrear el cauce y las áreas de difícil acceso.