Richard Cisneros, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Richard Swing’, estuvo en una entrevista con Nicolás Lúcar, donde denuncio públicamente que viene siendo amenazado de muerte por personas cercanas al candidato Rafael López Aliaga.

“Quiero hacer una denuncia, el señor ha estado atormentándome, me ha llamado ladrón, caviar, la típica persona que le ha robado al Estado. Todo lo que tengo me cuesta trabajo. Yo trabajo desde los 14 años que me quedé huérfano. Vivo en un departamento alquilado, no tengo carro”, comenzó diciendo.

“Nos encontramos en un restaurante y se me acercó, me abrazó (...) Él me invitó a tomar unas botellas de vino a su casa hasta el día siguiente y yo le dije que no. Me dijo que era multimillonario y que podía solventar todas mis campañas, que nada me iba a faltar. Él me está mandando gente a amenazarme, en las redes me amenazan de muerte”, agregó.

En ese sentido, Swing comentó también que le ha enviado una carta notarial al candidato presidencial para que no lo vuelva a mencionar.

“Me está discriminando, me está diciendo homosexual, que hago bailes amanerados, que soy un ladrón. ¿Qué es eso si no es una difamación agravada? Yo soy una buena persona. Le he pedido al señor que no me mencione más, le he mandado una carta notarial”, finalizó.

