Rosita Charaja (22) es una ilustradora arequipeña autodidacta que ha superado prejuicios hacia su arte, considerado por algunos poco rentable, y que ha logrado aceptar su identidad plenamente.

Estas características hicieron que North Star la elija como una de las representantes de su campaña #IChooseSelfLove (Elijo el amor propio) de apoyo a la comunidad LGTBIQ+ que busca reforzar la autoestima de jóvenes que aún les cuesta aceptarse como son.

¿Qué contenidos publicas en tus redes sociales?

Publico ilustraciones digitales con mensajes de amor propio, autoaceptación, identidad y salud mental. En pandemia comencé terapia psicológica. Muchas cosas que aprendía en las sesiones deseaba compartirlas con los demás a manera de logro. Para ello decidí usar mis redes sociales. Entonces, me di cuenta de que a la gente le gustaba mucho.

¿Cómo inicias este proceso de autoconocimiento?

Me he ido autodescubriendo desde pequeña. En la secundaria se potenció más, sobre todo, porque estaba en un colegio religioso de mujeres y nos decían que ciertas cosas estaban mal. Entonces, me empecé a cuestionar si lo que sentía, pero no decía, estaba mal. En esa época solo podía hablar de mi bisexualidad con algunas amigas.

¿Te costó mucho aceptar tu orientación sexual?

En la secundaria tuve una crisis muy fea, había rumores sobre mí porque hablaba sobre la sexualidad, la unión civil, etc., sufrí bullying. Cuando salí del colegio llevé las terapias con psicólogos muy abiertos de mente. Eso me ayudó mucho a aceptarme. También influyó el apoyo de mi familia. Hoy soy muy feliz, estoy muy orgullosa de lo que soy. Tengo una pareja que mi familia quiere mucho.

¿Has sufrido discriminación por tu orientación?

Sí, mi enamorada y yo. Un día, en un café, una persona mayor se dio cuenta de que éramos pareja y nos exigió de forma violenta que nos separemos. Nosotras solo estábamos hablando. Las personas no tienen por qué lastimar a otras solo porque son diferentes a ellas. Un acto de homofobia puede generar un trauma psicológico.

¿Qué mensaje quisieras dar en el marco del mes orgullo LGTBIQ+?

Mereces que te quieran mientras tú estás aprendiendo a quererte. Es muy complicado para una persona de la comunidad este proceso de aceptación en una sociedad con una cultura tan cerrada. Mientras empiezas este proceso de autodescubrimiento mereces el cariño de la pareja, familia, amigos, de todos.

FICHA BIOGRÁFICA

Tiene 22 años. Estudia Publicidad Multimedia en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Autora e ilustradora del cómic juvenil “El mar de las almas”.

127 mil seguidores tiene en su cuenta de Instagram @unicornioazulx y 87 mil seguidores en su cuenta de TikTok @unicornioazulx.