Miles de cigarrillos adulterados de fabricación paraguaya y que ingresaron al país de contrabando a través de la frontera con Bolivia, fueron incautados por agentes de la Policía Nacional, tras realizar diversos operativos en los distritos de Puente Piedra, La Victoria y el distrito de La Perla, en el Callao.

La primera intervención se realizó en el mercado “3 Regiones” de Puente Piedra, uno de los más grandes e importantes del Cono Norte. En dicho lugar, los efectivos verificaron que en varios puestos de venta las cajetillas no tenían las advertencias sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, así como los documentos que acrediten su legal procedencia, por lo que fueron decomisadas para su posterior destrucción.

Los agentes de la Dirección de la Policía Fiscal, en coordinación con el Ministerio Público, informaron que, en los puntos de venta, donde supuestamente solo se vendían productos de abarrotes y licores, se encontraron cientos de cajetillas de cigarrillos de las marcas Golden Beach, Lucky Strike, Inca, Hamilton, entre otras, las que no tenían las advertencias sanitarias de ley. Tras la intervención se notificó a las personas encargadas de los negocios para que rindan su declaración por el presunto delito contra la salud pública y contra la propiedad intelectual.

Asimismo, cientos de cigarrillos adulterados fueron incautados en el ex mercado de La Parada, en La Victoria, después de que las autoridades comprobaran que las cajetillas de las marcas Hamilton y Lucky Strike que ofrecían vendedores ambulantes en los exteriores de la Estación Gamarra de la Línea 1, no tenían las advertencias sanitarias. Las personas intervenidas no contaban con los documentos legales de los productos, por lo que se procedió a la incautación.

Por otro lado, personal de la Municipalidad de la Perla requisó cientos de cigarrillos, entre vencidos y adulterados, durante el operativo ejecutado en bodegas y licorerías de las Av. Haya de la Torre y La Marina.

Se informó que los productos, de fabricación paraguaya, ingresaron al país a través de la frontera con Bolivia e indicaron que se sospecha que la mercadería ilegal sería comercializada por mafias y bandas criminales dedicadas al contrabando, las cuales utilizan a los pequeños comercios para vender productos ilícitos que podrían estar vinculados a otros delitos como sicariato y extorsión.