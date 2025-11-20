El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol) viene coberturando hasta el momento 2 millones de soles correspondientes a los gastos realizados por más de 2 mil 500 policías y familiares que han requerido tratamiento especializado.

Para acceder rápidamente a estos beneficios, SaludPol presentó recientemente su aplicativo móvil que ya cuenta con más de 10 mil usuarios registrados. Estas personas podrán acceder desde su teléfono a la plataforma digital que permite generar reembolsos de medicamentos en solo 48 horas.

Además, se puede solicitar reembolsos de pasajes terrestres, afiliar a derechohabientes de manera rápida y sencilla, ubicar las IPRESS para una atención médica, las comisarías más cercanas y denunciar actos de corrupción, entre otras opciones.

“En esencia, nuestro aplicativo busca revolucionar la forma en que los miembros de la Policía Nacional y sus familias interactúan con los servicios de salud. Ofrecemos una plataforma móvil intuitiva que simplifica trámites y proporciona información relevante”, sostuvo Héctor Berastain, gerente general de SaludPol.

Cabe mencionar que este fondo de aseguramiento tiene 45 convenios nacionales y 4 a nivel internacional para complementar la atención especializada que requieran sus beneficiados. Gracias a estas gestiones, efectivos policiales peruanos han tenido exitosas intervenciones en hospitales de China, España, Estados Unidos o Colombia.