Dos delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche para robarse un auto negro que se encontraba estacionado en la Av. Los Eucaliptos, en San Juan de Miraflores. El dueño del vehículo denuncia que viene siendo extorsionado.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa como un sujeto empuja el auto Kia Río negro, mientras su cómplice hace de campana.

“Dos personas vinieron por la esquina. Uno empujaba mi auto mientras otro veía mi ventana. Me imagino que sabía de quién era el carro”, indicó Hugo Ochoa, propietario del vehículo.

Según el matinal, el auto tenía menos de dos meses de haber sido adquirido. “Ese carro era mi herramienta de trabajo. Tenía mes y medio que lo había comprado. Lo estoy pagando financiado, ni si quiera lo he terminado de pagar. Trabajaba (en servicio) de taxi por aplicativo”.

Asimismo, el agraviado señaló que, tras sufrir el robo, un venezolano y un colombiano lo empezaron a extorsionar por teléfono. “Primero me pidieron S/7000 luego bajaron a S/2000″.

Sin embargo, cuando les pidió fotos del vehículo no se las dieron. Aseguró que la presencia policial en la zona no es suficiente. “Por aquí nunca pasa una patrulla, no hay cámaras de seguridad, de serenazgo, nada”, denunció.

Él pide ayuda para poder recuperar su unidad, pues es el sustento de su familia.