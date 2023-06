Augusto Rubén Bereche Saavedra (59) fue atropellado cuando le daba de comer a unos perritos. El hecho se produjo en la calle Gregorio Montes, en San Juan de Miraflores.

En las imágenes difundidas, se puede observar que el hombre incluso estaba acariciando a uno de los canes cuando una camioneta lo arrolló. Testigos corrieron a socorrerlo y lo llevaron al hospital María Auxiliadora (Villa María del Triunfo) donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su pronóstico es reservado.

“Su estado es crítico. Mi hermano está con oxigeno y lo están drenando porque está botando sangre de los pulmones. (...) El señor (conductor) ha estado ahí y ha doblado. Cómo no se va a dar cuenta si mi hermano estaba ahí dándole de comer los perros, estaba acariciándolos. Mi hermano es amante de los animales. Él es independiente, trabaja para sobrevivir, se mantiene solito”, señaló la hermana del agraviado.

En diálogo a Exitosa Noticias, la pariente de la víctima reveló que el chofer de la unidad identificado como Eusebio Teodoro Galindo incluso denunció a su hermano porque supuestamente le estaba robando.

“En qué momento se ve eso. Ahí están los vecinos que han auxiliado a mi hermano, lo han sacado debajo de las llantas y lo han traído al hospital María Auxiliadora. Yo he ido a asentar la denuncia, pero no me han dejado. El conductor estaba detenido con su señora y no me han dejado denunciar”, manifestó.

También precisó que su hermana ahora viene recibiendo amenazas. Ella pide que el conductor se haga responsable de los gastos médicos de su hermano. “Yo quiero justicia, que el señor asuma su responsabilidad, los gastos. Ya he gastado más de 2 mil soles”, aseveró.