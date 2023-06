Una emprendedora dedicada al negocio del alquiler de sillas para eventos denuncia a dos hermanas de estafarla y robarle. Según la agraviada, las mujeres se hicieron pasar por clientas, contrataron sus servicios y luego le informaron que sufrieron el robo de todos los asientos.

“En un principio la señora indica que después que fue a mi local a alquilar las sillas, ella las transportó en una moto azul, señala que en la Av. Lima con la Av. Iquitos (en San Martín de Porres) la moto descargó las sillas porque eran muy pesadas, entonces tuvieron que hacer trasbordo de una camioneta, donde subió las sillas, pero el vehículo se dio a la fuga”, contó la agraviada a ATV Noticias.

“Las sillas no llegaron al evento, según me dijo ella, pero yo me contacté con el mototaxista y me indicó que sí dejó las sillas en el lugar. Fueron 60 sillas blancas”, añadió.

Al percatarse que todo era un engaño, la agraviada acudió a la comisaría a asentar la denuncia, donde se dio con la sorpresa que no es la primera vez que Diana Pamela Núñez y su hermana Jessica Núñez Cornejo son víctimas de supuestos robos.

Según el citado medio, ellas han puesto entre 15 a 16 denuncias por robo de sillas que alquilaron. Y es que no es el primer caso, pues otro emprendedor perdió un total de 100 asientos tras brindarle el servicio a las mujeres.

Por otro lado, la denunciante reveló que viene recibiendo mensajes por parte de las hermanas donde la amenazan.

“En este caso la señora ha puesto una denuncia en mi contra. Dice que yo he ido a reventar las lunas de su casa cuando no es así. Hasta el día de ayer me sigue llegando audios de ella que dice que me va a conseguir las sillas, que tiene gente en el Callao, en Bellavista, en el Rímac y como sea va a conseguir las sillas. Yo temo por mi vida. A estas personas las responsabilizo si algo me pasa porque son personas de mal vivir”, señaló.