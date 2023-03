Tras las intensas lluvias que se registraron durante la noche de ayer y la madrugada de hoy en varios distritos de Lima, la cuadra 20 de la Av. La Paz, en San Miguel, quedó inundada, afectando varias viviendas.

De acuerdo a Latina, la Municipalidad de San Miguel cerró la vía pues pues los vehículos que transitaban por la zona provocaban que el agua ingrese a las viviendas de los vecinos

“La Municipalidad ha venido recién y nos ha dejado sacos de arena. Yo he estado desde las 3 a.m. secando porque el agua estaba entrando a mi casa. He estado con mi trapo y baldes”, comentó una de las afectadas, quien indicó que no esperaba que lloviera tanto.

Inundación en San Miguel tras intensas lluvias

A pedido de los vecinos, personal de la comuna llegó a la zona para realizar los trabajos de limpieza. Para ello, abrieron un pozo de desagüe para poder echar toda el agua empozada.

“Toda la vida que ha habido lluvias siempre se ha empozado. Incluso hicieron un cambio de pistas y con el mismo defecto. Siempre se llena el agua. Con la velocidad de los carros el agua ingresa. Siempre mi casa es la afectada”, indicó la vecina.

Lluvias en Lima hasta el 17

El Senamhi recordó que entre el miércoles 15 y viernes 17 de marzo se presentarán precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra.

Para el miércoles 15 y jueves 16 de marzo, se esperan acumulados de lluvia con valores cercanos 2 mm/día en Lima y en distritos alejados del litoral de Ica se esperarían acumulados por encima de 6 mm/día.

Mientras que, el viernes 17 de marzo, se prevén acumulados de lluvia con valores cercanos a 22 mm/día en la sierra centro y valores por encima de 15 mm/día en la sierra sur.