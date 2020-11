Un menor de 13 años perdió la vida luego de recibir un impacto de bala durante una persecución policial que se extendió desde el Callao hasta la cuadra 22 de la avenida La Marina, en San Miguel.

América Noticias reveló nuevas imágenes de lo que fue el último domingo por la noche, cuando ocurrió este fatal desenlace. Las cámaras de seguridad fueron las que captaron el preciso momento de la persecución policial en el Callao.

Luego, tras la balacera, el auto se detiene en la cuadra 22 de la avenida La Marina debido a que uno de los agentes apunta al conductor Jordán Julio Mendo Chuquimantari (27), quien baja de la unidad indicando: “Pero ¿Qué cosa he hecho, jefe? ¿Yo no he hecho nada malo, jefe?”.

Mientras los agentes lo reducían y lo retiraban de la unidad, otro de los policías notó que el menor de 13 años, sobrino del conductor y que estaba de copiloto, había fallecido.

San Miguel: salen a la luz nuevas imágenes sobre persecución policial que terminó con menor de edad muerto por bala . (Video: América Noticias)

Los familiares de ambas víctimas indicaron que Mendo Chuquimantari solo fue a retirar dinero y negaron comprender el motivo de la persecución policial. “Mi hijo se fue a retirar dinero del banco, nada más”, habló la madre del conductor.

Luego de lo sucedido, el teniente general PNP Herly Rojas, jefe de Inspectoría de la Policía Nacional informó que fueron suspendidos los seis agentes que participaron en la persecución del automóvil que produjo la muerte de un menor de 13 años.

El oficial PNP indicó que, de acuerdo con las primeras versiones, los agentes intervinieron a un vehículo con lunas polarizadas que se desplazaba por el cruce de las avenidas Perú y Tomás Valle, en el Callao, sin embargo, el conductor no hizo caso a la orden de detenerse y fugó por las avenidas Faucett y La Marina. Tras una serie de disparos, el chofer fue reducido en San Miguel, pero el menor falleció producto de las balas.

Según América Noticias, esta no sería la primera vez que Mendo Chuquimantari es intervenido por conducción temeraria. De acuerdo con un acta de intervención, en septiembre del 2019, fue intervenido por el mismo motivo.

