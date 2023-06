Un triple choque en la vía Costa Verde, en San Miguel, dejó un herido esta madrugada. El piloto del auto de alta gama color blanco quedó con la pierna fracturada.

De acuerdo a América Noticias, dos de los conductores involucrados indicaron que ambos iban a baja velocidad, pues uno jalaba al otro que había sufrido un desperfecto mecánico.

Precisaron que de momento a otro fueron embestidos por el auto de alta gama manejado por un ciudadano de origen asiático, a quien acusaron de estar haciendo piques.

“Hemos estado viniendo con la luz intermitente. No íbamos tan acelerado porque me estaban jalando. Han pasado dos o tres carros haciendo piques, sus amigos del muchacho me imagino. El carro blanco ha venido a tanta velocidad que me ha impactado. (El conductor) se ha bajado y se ha puesto a fumar un cigarro en la parte de atrás. Sus amigos me han estado amenazando que porqué grabo”, señaló uno de los conductores.

Por su parte, los amigos del piloto del lujoso vehículo negaron hacer piques y responsabilizaron del accidente a los otros conductores.

“No, piques un martes, de ninguna manera. Yo conozco al joven, una amistad de hace años, es una persona muy responsable, es extranjero”, señaló su amigo. “Lo han visto sin luces intermitentes y el señor es imprudente porque tendría que estar con una grúa”, añadió otro joven.

Según el matinal, el auto blanco tiene papeletas que suman más de 4 mil soles. Una de ellas por manejar a excesiva velocidad y otra por no contar con la póliza de seguro contra accidentes de tránsito.