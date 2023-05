La comerciante Janet Huaynacero denuncia que ha sido víctima del robo de 649 sacos de arroz valorizados en aproximadamente S/130 mil. Según denunció, el camión que transportaba la carga desde Chiclayo fue asaltado.

En diálogo a América Noticias, la agraviada señaló que es la cuarta vez que le roban bajo esta misma modalidad pues sostiene que el chofer y el camión aparecieron a las horas en la comisaría de Paramonga para denunciar el “robo” de su mercadería.

“Como saben, muy reiteradas veces nos roban acá al mercado Productores. Somos víctimas de constantes robos. Al años nos roban tres a cuatro veces a diferentes comerciantes. En mi caso ya son cuatro veces que me roban. Yo pido por favor a la gente de Paramonga, a la gente de Barranca, el arroz no se puede desaparecer de pronto. Son 649 sacos, es un valor, un capital, un trabajo, un esfuerzo de muchos años para tener ese dinero”, señaló.

“Muchas veces me han robado y yo lo que hago es endeudarme, sacar más dinero de los bancos. A la fecha tengo una deuda muy grande en los bancos que confían en mi persona y no los voy a defraudar. Tengo cuentas con el BCP, con el Continental y ahorita estoy desesperada porque siempre pasa lo mismo”, añadió.

Huaynacero explicó que siempre el chofer desaparece y luego aparece diciendo que lo han golpeado. “Esto es una modalidad que venimos denunciando hace muchos años. La policía no hace nada. Siempre operan así estos delincuentes. El conductor aparece solo cuando el carro está vacío y hacen su denuncia, hacen un teatro. Siempre es lo mismo, las cuatro veces que me han robado ha sido igual. Yo ya no sé a quién pedir ayuda”.

En ese sentido, la comerciante pidió ayuda para encontrar sus sacos de arroz y adelantó que dará una recompensa a quien la ayude a recuperar lo robado.

“Yo sé que hay gente buena en este mundo y hay ojos por todos lados y siempre hay alguien que ha visto. Yo voy a dar una recompensa (de S/20 mil) a quien me ayude a encontrar mi mercadería o que de información de dónde pueda estar. Va a salir publicado las calidades de arroz que hay y esa cantidad de arroz no pueden desaparecer”, aseveró.

Finalmente, reveló que el último viernes dos tráilers que transportaban su carga y la de otra comerciante “desaparecieron”. “A mí el conductor (Duber Godinez Ordinola) me llama y me dice que está malogrado (el vehículo) y que se iba a quedar en una cochera”. Luego apareció en la comisaría denunciando el “robo”.