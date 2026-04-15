El sarampión vuelve a generar preocupación en la capital tras el reporte de casos sospechosos en distintos distritos. Hasta el 11 de abril, la Diris Lima Este ha notificado 23 casos, de los cuales 19 fueron descartados y 4 continúan en evaluación. Aunque aún no se han confirmado contagios en Lima, las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de propagación del virus.

Los distritos con mayor número de reportes son Lurigancho y Ate, con 6 casos cada uno, seguidos de El Agustino con 5 y Santa Anita con 3. Estas zonas han sido identificadas como focos de posible expansión si se confirman contagios, debido a su alta densidad poblacional.

Además, la Diris Lima Este ha advertido sobre escenarios de alto riesgo de brotes en El Agustino, Ate, Santa Anita y Cieneguilla, donde la cobertura de la segunda dosis de vacunación contra el sarampión no supera el 50%, muy por debajo del 95% recomendado.

En contraste, la región Puno ya enfrenta una situación más crítica. La Diresa ha confirmado 25 casos de sarampión, lo que representa un aumento de 10 nuevos contagios en solo una semana. Los casos se concentran principalmente en Putina Punco con 13, Juliaca con 11 y Carabaya con 1, evidenciando un avance sostenido de la enfermedad que refuerza la necesidad de fortalecer las campañas de vacunación a nivel nacional.