El presidente Martín Vizcarra, quien ya pasó su segunda noche en el penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años de prisión por corrupción, afrontará un nuevo juicio oral por presunta colusión simple, vinculada también al proyecto Lomas de Ilo y a la construcción del Hospital Regional de Moquegua, ya que el Poder Judicial autorizó su inicio.

Para fijar fecha y hora de las futuras audiencias, como solicitó la Fiscalía, el juez Víctor Alcocer dispuso remitir todo lo actuado al Juzgado Penal Colegiado Nacional. En este caso, el fiscal Germán Juárez solicita 10 años de prisión y el pago de 39,390 soles como días-multa contra Vizcarra.

Se le acusa de favorecer a consorcios empresariales durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

RESPONDEN. Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato y quien logró la condena impuesta contra el exmandatario por recibir hasta 2,3 millones de soles en coimas en los mismos proyectos, negó que la sentencia sea producto de una supuesta “venganza”.

“Es falso que sea una venganza de los constructores. El caso nace de la delación del señor Renato Ribeiro Bartoletti, exejecutivo de Odebrecht”, dijo tras las declaraciones de Vizcarra.

En tanto, Eduardo Roy Gates, abogado de la constructora Obrainsa, sostuvo que se presentó evidencia sólida del pago de coima y “Vizcarra sabe lo que ha hecho”.

OJO AL DATO. Mario Vizcarra, hermano del expresidente, evitó decir si lo indultaría en caso gane las elecciones presidenciales.