El tráfico vehicular es uno de los principales problemas con que lidian a diario los limeños. Según TomTom Traffic Index, en la capital, durante el 2025, los ciudadanos perdieron hasta 195 horas durante las “horas punta”, en que hay embotellamientos y es imposible que los carros avancen.

Con ese promedio, Lima se ubica en el primer lugar, en términos de tiempo perdido en el tráfico, y lo reportado equivale a más de ocho días completos al año atrapado en el caos vehicular. Después de Lima figuran Dublín (Irlanda), Ciudad de México, Bucarest (Rumania) y Bengaluru (India).

Asimismo, Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), estimó que, solo en Lima y Callao, la congestión genera pérdidas de alrededor de S/20 mil millones al año.

EMERGENCIA. En ese contexto, la Municipalidad de Lima declaró ayer en emergencia el Sistema Vial Metropolitano durante un período de 180 días para desplegar acciones inmediatas de control, fiscalización, intervención vial y ordenamiento del tránsito vehicular.

A través de la aprobación de una ordenanza, el Concejo Metropolitano tomó esta decisión para reducir accidentes en las vías y ordenar el tránsito vehicular con el uso de tecnología, en beneficio de los usuarios.

Además, la iniciativa implica dar un marco normativo que permita ejecutar medidas como la intervención provisional y la gestión operativa del tráfico, lo que incluye trabajos de mantenimiento vial, limpieza pública, gestión de residuos y uso de tecnología para mejorar la circulación vehicular.

OJO AL DATO. “El transporte debe estar en la misma línea de prioridad que la salud, la seguridad y la educación”, señaló la AAP.