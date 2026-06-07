Previo a emitir su voto, en esta segunda vuelta electoral, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, inició el día con una visita al local de personeros de su partido, ubicado en Villa El Salvador, donde sostuvo una reunión con ellos.

“Hemos conversado con los responsables de cada centro de votación. Son 95.000 personeros que nos están acompañando”, manifestó la hija de Alberto Fujimori, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones muestran que su organización política registra solo 15 mil en el país.

Tras ello, la candidata presidencial, quien postula por cuarta vez, participó en el tradicional desayuno electoral que se realizó en la olla común de la Asociación El Paraíso, en San Juan de Lurigancho, junto a sus hijas Kyara y Kaori, y otros miembros de su familia.

Allí, aprovechó para exhortar a los ciudadanos a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto. “Es fundamental aquellos que se han inscrito como personeros de ambos partidos; que todos acudan y que sean defensores de la democracia”, declaró.