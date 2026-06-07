A las 5:35 de la mañana quedó instalada la primera mesa de sufragio para el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial 2026, que se desarrolla hoy domingo 7 de junio, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se trata de la mesa número 078946, ubicada en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, provincia del mismo nombre (San Martín), donde inició la jornada que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Primera mesa de sufragio

En todo el país deberán ser instaladas un total de 90,223 mesas para recibir el voto de 26 millones 114 mil 619 ciudadanos, mientras que en el extranjero funcionarán 2506 mesas, a fin de recibir el voto de 1 millón 194,172 peruanos en el exterior.

En el momento de la instalación de la mesa, los miembros de mesa tienen la obligación de firmar una hoja de asistencia; de lo contrario, se les impondrá una multa de S/ 275.