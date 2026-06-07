El candidato presidencia de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, comenzó el día en que se desarrolla la segunda vuelta electoral participando en un misa junto a sus familiares en Huaral, su ciudad de nacimiento.

“Hoy se celebra la solemnidad del Corpus Christi. Jesucristo presente en el pan y en el vino, y da la coincidencia que en nuestra cosmovisión andina ha celebrado también la fiesta del Qoyllurit’i”, sostuvo al término de la eucaristía.

Luego, participó en el tradicional desayuno electoral en la vivienda de sus padres, en Huaral, donde también estuvieron presentes su esposa, suegra, tíos y sus dos hijas. Todos comieron lo que había en la mesa: pan, camote, tamal, chicharrón, jamón, café, jugo de naranja, queso y huevos sancochados.

“Hoy el Perú tiene una cita con la democracia. Más allá de las diferencias, debemos respetar la voluntad popular y seguir construyendo un país unido, justo y con oportunidades para todos”, sostuvo Sánchez, quien postula para representar al expresidente Pedro Castillo.