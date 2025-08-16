El presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Segundo Acho, dio su versión y aclaró todo sobre el pago de una deuda bancaria por más de 170 mil soles previos a asumir el máximo cargo en el Seguro Social. Aseguró que la información sobre el monto y forma de cancelación es errónea y brindó detalles al respecto.

“La deuda inicial de S/ 170 000 fue refinanciada a S/ 63 000 desde enero de 2025, cuando solicité un refinanciamiento. Acordé el pago en cuatro cuotas de S/ 15 750 cada una. Todas las cuotas fueron canceladas entre enero y marzo de 2025. El 5 de marzo recibí la constancia de no adeudo emitida por la entidad financiera. Esta operación se realizó íntegramente dentro del sistema financiero, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos”, precisó el titular de EsSalud.

Asimismo, sostuvo que el pago de su deuda fue un acto personal sin intervención de terceros con intereses en EsSalud y dijo que el refinanciamiento se negoció en enero, antes de que fuera considerado para la presidencia ejecutiva de Seguro Social.

“La totalidad de los pagos se cubrió exclusivamente con mis propios recursos. No he recibido ningún préstamo, adelanto ni apoyo económico de personas o empresas vinculadas con EsSalud. Este fue un esfuerzo estrictamente personal, realizado dentro del sistema bancario, de forma absolutamente demostrable y legítima”, precisó.

En esa línea, dijo que toda la información bancaria tiene en su poder pueden ser revisada por las autoridades competente, ya que “siempre he actuado con integridad y no tengo nada que ocultar”.

“Me presentaré ante cualquier instancia de control o fiscalización para aclarar cualquier duda. Estoy convencido de que la transparencia es el mejor camino para preservar la confianza de los asegurados y de la ciudadanía (…) estos ataques responden a una firme lucha contra la corrupción en EsSalud”, acotó.