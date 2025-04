Un día de celebración fue para decenas de fieles católicos el Domingo de Ramos, cuando se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en medio de una multitud.

Desde temprano, llegaron a las iglesias de diversas partes de la capital con sus palmas y ramos de olivo para recibir la bendición y participar en la misa que daba inicio a la Semana Santa.

Uno de los puntos con más feligreses fue la Catedral de Lima, donde el cardenal de Lima, Carlos Castillo, lideró un especial acto litúrgico y luego procedió a bendecir las palmas.

ACTUACIÓN. Desde el frontis del Palacio Municipal del Rímac partió Mario Valencia Rivadeneira, conocido como el “Cristo Cholo”, para interpretar esta escena bíblica por las calles rimenses y del Centro Histórico de Lima.

Acompañado del burrito “Kokito”, traído desde Canta para esta especial actuación, recorrió avenidas y jirones con el elenco de su grupo teatral Emmanuelle, que llevaba palmas en las manos. También participó el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa.

“Señor, queremos vivir en paz, no más muerte, no más violencia, no más horrores”, imploró Valencia en el jirón Trujillo, en referencia a la ola criminal que vive el país y que va dejando decenas de víctimas.

Durante su camino, el actor, que interpreta a Jesús desde hace 47 años, realizaba oraciones y era acogido por fieles quienes lo siguieron hasta la Plaza de Armas.

Esta es la primera actuación que el “Cristo Cholo” hará en esta Semana Santa. El jueves representará el bautizo de Jesús en la pileta de la Alameda de los Descalzos.

OJO AL DATO. Comerciantes aprovecharon el inicio de la Semana Santa para vender palmas y ramos, que iban desde los 3 soles hasta los 6 soles.