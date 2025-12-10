Un incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, se registrará en la sierra de 18 regiones, entre hoy y el viernes 12 de diciembre, por lo que hay alerta roja, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

“Este evento se debe a que hay escasez de cobertura nubosa debido a los flujos de la Amazonía y hay ingreso de vientos del oeste, que en altura inhiben la humedad y traen sequedad. Eso hace que el cielo esté despejado, con poca cobertura nubosa y, por ende, incida la radiación con mayor intensidad”, explicó el ingeniero Gustavo Limay, especialista del Senamhi.

Los departamentos con aumento térmico y de radiación ultravioleta (UV) son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

NIVEL. Limay explicó a OJO que la parte sierra norte de nuestro país se verá más afectada, por lo que se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 38 °C, un nivel rojo de peligro que requiere “ser extremadamente precavido”; es decir, la población debe evitar exponerse al sol y, de hacerlo, usar protector solar, sombreros de alas anchas y blusas manga larga.

“En Cajamarca y Piura se han alcanzado esos valores de nivel rojo”, precisó tras señalar que tal incremento en los termómetros es inusual en esta época cercana al verano pues en la sierra es época de lluvia y hay cobertura nubosa. “En diciembre generalmente las temperaturas máximas normales están entre 22 °C a 26 °C según la localidad”, refirió.

Este cambio en el clima también se dará, en moderada intensidad, en parte de Lima, en especial en la sierra de Huaral, Canta, Huarochirí, en zonas alejadas de la costa.

CAMBIO. A días previos del verano, que inicia este 21 de diciembre, el especialista del Senamhi comentó que, contrario a lo que sucederá en estas áreas de sierra, en la costa peruana, que abarca a Lima Metropolitana, seguirá el descenso de temperatura debido a que el mar está baja.

“Eso ha traído que amanezcamos con cobertura nubosa, incluso han habido escenarios de llovizna y neblina en algunos distritos”, sostuvo. Este panorama, en que no se descarta el brillo solar, está previsto hasta el fin de semana, pero luego se espera condiciones de verano.

Para el “Hombre del Tiempo”, Abraham Levy, la temperatura fría del litoral peruano podría permanecer más tiempo. “Me temo que nos vamos a encontrar con aguas frías en nuestras playas para las fiestas de fin de año”, señaló en sus redes sociales.

37 grados de temperatura registró ayer Cajamarca en zonas como Jaén.

OJO AL DATO. Según el Enfen, en el verano se prevén temperaturas neutras, pero ha subido la probabilidad de que el mar continúe frío.