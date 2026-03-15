El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo se registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas de Lima, por lo que se aconseja a la población protegerse adecuadamente del sol.

Según el pronóstico, el sábado 14 las playas del norte de Lima tendrán un índice UV de 11, considerado extremadamente alto, con temperaturas que oscilarán entre 22 °C y 27 °C. En las playas del centro se prevé un índice UV de 10, clasificado como muy alto, con temperaturas entre 21 °C y 26 °C. En las playas del sur, el índice alcanzará 11, considerado extremadamente alto, con valores entre 21 °C y 26 °C.

Para el domingo 15, los niveles de radiación UV se mantendrán altos. En las playas del norte de Lima se espera un índice de 11, extremadamente alto, con temperaturas de 22 °C a 27 °C. En las playas del centro, el índice será de 10, muy alto, con temperaturas entre 21 °C y 27 °C; y en las playas del sur se prevé un índice de 10, muy alto, con temperaturas de 21 °C a 26 °C.