Lima seguirá siendo un horno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que habrá incremento de las temperaturas diurnas en la costa peruana, que incluye a la capital, durante esta semana de febrero.

Entre mañana martes y el viernes 6 de febrero se intensificará el calor debido a que se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde. “Estas condiciones estarán asociadas, inicialmente, a la disminución de la intensidad de los vientos del sur e ingreso de vientos del norte”, explicó.

Posteriormente, entre el 4 y el 6 de febrero, “el ingreso de aire seco en las capas medias de la atmósfera contribuirá a mantener las temperaturas elevadas debido a vientos descendentes”.

Los distritos más golpeados serán los que se ubican en Lima este y Lima norte, pues llegarán a 32°C, mientras que en Lima oeste y Lima centro las temperaturas máximas se situarán próximas a los 27°C y 30°C.

CONSEJOS. Para mitigar la sensación de calor, la nutricionista Giuliana Saldarriaga, del Portal Salud en Casa, señaló que es clave la hidratación, sobre todo en adultos mayores y niños.

Asimismo, recomendó consumir alimentos que contengan mayor cantidad de agua, como el pepino, la lechuga, el apio, el tomate, el pimiento, la sandía, el melón, la papaya y el kiwi.

En la población mayor de 60 años, el Ministerio de Salud sostuvo que no se debe esperar a que pidan agua, sino que se necesita establecer horarios fijos de hidratación, para prevenir confusión mental o desorientación.

OJO AL DATO. Entre el 4 y 6 de febrero se esperan ráfagas de viento, por lo que no se descarta que haya neblina durante la noche y madrugada.