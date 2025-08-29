Con una gran serenata criolla, hoy a las 8:30 de la noche, se rendirá homenaje a Santa Rosa de Lima, cuya festividad se celebra mañana 30 de agosto, en el atrio de su basílica ubicada en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

El especial evento, denominado “Rosa de Lima... Canto a mi ciudad” y que contará con la presencia de reconocidos artistas, es organizado por la comunidad de frailes dominicos del Convento de Santa Rosa de Lima.

Mañana, fecha central de su fiesta, se dará acceso al jardín del santuario, desde las 6 de la mañana hasta las 10:45 de la noche, a fin de que los fieles depositen sus cartas con sus peticiones al Pozo de los Deseos. Asimismo, habrá misas comunitarias que se oficiarán cada hora desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Las cartas para la patrona de las Américas y de la Policía Nacional del Perú no solo podrán ser depositadas de forma presencial, también a través de Serpost y mediante redes sociales oficiales, como Facebook Messenger (@santarosadelima) o Instagram (@santarositalima).

RESGUARDO. Por esta festividad religiosa, el municipio de Lima pondrá en marcha el Plan de Seguridad Santa Rosa de Lima, que incluye el despliegue de 800 efectivos entre policías, serenos, brigadistas e inspectores, distribuidos en el perímetro del santuario. Además, se usarán drones para monitorear la zona.

Mario Casaretto, vocero de la comuna, señaló que se contempla cerrar parcialmente un carril de la avenida Tacna para el acceso peatonal y se habilitará un circuito de evacuación por el jirón Conde de Superunda a fin de evitar aglomeraciones.

OJO AL DATO. En cualquier oficina de Serpost se puede solicitar gratuitamente el modelo de carta de Santa Rosa y deberá depositarlo.