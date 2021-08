La congresista Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) se pronunció sobre las fotos en las que aparece en el interior de un local junto a un grupo de personas de forma muy cerca y sin tener puesta la mascarilla, en el contexto de la pandemia del COVID-19, lo que le ha generado críticas en redes sociales.

En diálogo con RPP Televisión, la legisladora indicó que las imágenes corresponden a una cena a la que asistió en un restaurante antes de Fiestas Patrias. Por ello consideró que “no tengo absolutamente nada que ocultar” y “jamás he hecho una fiesta COVID”.

“Lo que se ve en la imagen es un restaurante. Era una cena y no todas las personas que están alrededor mío son de la mesa en la que yo estaba”, indicó en RPP Televisión.

Además, marcó distancia de su colega Rosselli Amuruz, quien participó en una “reunión” por su cumpleaños en un hotel de Lima, el pasado sábado. Anteriormente ya la había cuestionado en Twitter por asistir a tal evento.

“Yo no he organizado una fiesta con orquesta musical, con un parte de invitación en un hotel, con invitados y con código de vestimenta, eso es algo que no he hecho”, enfatizó.

“Nunca vas a ver una foto ni un video mío celebrando de esa manera”, agregó.

Sigrid Bazán cuestionó que se comente más su vida social que su trabajo en el Congreso. “Yo no sé por qué esto pueda pesar más que cualquier trabajo que vengo realizando, creo mi trabajo es más importante que un par de fotos”, expresó. “Críticos no me faltan, en buena hora, ojalá las críticas vayan por mi trabajo”, añadió.