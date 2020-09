Una joven de 28 años de edad identificada como Marleny Estrada, fue encontrada enterrada dentro de su vivienda, en donde vivía junto a su expareja y sus hijos en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sus familiares, amigos y vecinos, la habían reportado como desaparecida desde julio de este año.

Según informó América Noticias, el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado debajo de las mayólicas y cemento de la sala, luego que la hermana de la víctima se diera cuenta de un desnivel en el piso.

“Estaban a punto de irse, si no es porque yo digo: ’escarben, acá hay algo’, no se quedan. Esto no lo encontró un perro ni nadie, yo he tenido que escarbar con mi mano porque salían moscas. Por favor, ahora solo quiero localizar a mis sobrinos”, mencionó entre lágrima Roxana Estrada.

La madre de la joven indicó a Canal N, el pasado 30 de junio, que su hija fue vista por última vez el 12 de julio a las 10 de la mañana, cuando salía de su casa para ir a trabajar.

El principal sospechoso del feminicidio es su expareja, Segundo Apaza, con quien convivía y que en un inicio, participaba de la búsqueda de Marleny Estrada.

Sin embargo, lo más desconcertante del caso es que el sospechoso se habría llevado a los hijos que tuvo con Estrada. “Mi yerno la verdad que anteriormente nos ayudó a buscarla, pero él no sentía nada, no decía nada, se cerraba. Yo le decía que si algo había pasado, él tenía que saber, pero no me decía nada”, dijo el padre de la víctima a América Televisión.

Fotos: Cesar Grados

Fotos: Cesar Grados

Fotos: Cesar Grados

SJL