Una madre de familia de denuncia que su hija de 18 años, quien sufre de retardo mental, habría sido víctima de abuso en el área de emergencia del Hospital Cayetano Heredia.

El acto contra el pudor hacia la joven habría sido el último jueves, cuando la señora llevó a su hija al nosocomio debido a unas convulsiones. “Me dice: ’mamá, el doctor que me ha bañado me hizo daño’. ¿Cómo te hizo daño? Me violó mamá. Se aprovechó de la inocencia de mi hija para llevarla al baño y lo señala a él”, manifestó la madre con la voz entrecortada.

El presunto abusador sería el técnico de enfermería que la asistió identificado como Sandro César Sevillano Cuba de 35 años, quien de inmediato fue intervenido y trasladado a la comisaría de San Martín de Porres.

La muchacha fue examinada por un ginecólogo y un médico legista, quienes determinaron que hay lesiones en su zona genital, confirmando la versión de los hechos. Por su parte, el hospital lamentó lo ocurrido y aseguró que está colaborando con las investigaciones y que han iniciado un proceso sancionador contra Sevillano Cuba.

“Yo lo único que quiero es justicia para ello, le pido a la Ministra de la mujer queme ayude, yo no quiero dinero, no quiero eso, quiero que ese hombre se vaya preso”, expresó indignada la madre de familia.

