Un gigantesco incendio registrado el domingo 19 de abril en un taller textil de la urbanización Eliane Karp, en el distrito de Carabayllo, dejó más de siete viviendas completamente destruidas y a varias familias en situación de emergencia.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el fuego se propagó rápidamente debido a los materiales inflamables almacenados en el local, lo que impidió que los propietarios —cuyas viviendas eran en su mayoría prefabricadas— pudieran rescatar sus pertenencias.

Entre los damnificados se encuentran adultos mayores y menores de edad, quienes actualmente no cuentan con un lugar seguro donde pasar la noche.

Frente a esta difícil situación, la fundación Uniendo Corazones, con el respaldo de la Inmobiliaria y Constructora l” Percy Rojas”, se hizo presente para brindar ayuda humanitaria inmediata. La organización entregó productos básicos de primera necesidad, así como utensilios esenciales como ollas y cocinas, con el fin de ayudar a las familias a sobrellevar estos momentos críticos.

El empresario Percy Rojas manifestó su profunda consternación ante lo ocurrido y reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables. Conocido en el cono norte de Lima como el “Ángel de la Construcción”, Rojas viene desarrollando una constante labor solidaria a través de la fundación Uniendo Corazones, creada en memoria de su madre, Cira Diaz apoyando a quienes más lo necesitan en situaciones de emergencia.

Esta acción solidaria busca no solo cubrir necesidades urgentes, sino también brindar esperanza y acompañamiento a las familias afectadas, demostrando que la unión y la empatía son fundamentales en momentos de adversidad.