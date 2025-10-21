Tras su exitoso “Mundial de Desayunos”, que tuvo como campeón al pan con chicharrón de Perú, el streamer español Ibai Llanos anunció que llegará al país para probar este exquisito sánguche, así como otros platos que conforman la variada y reconocida gastronomía peruana.

“Un sitio al que no podía faltar en mi viaje por Latinoamérica, evidentemente. ¿Cómo no voy a ir al Perú?”, señaló el influencer en el video que publicó sobre su visita al territorio nacional en noviembre próximo y en el que precisa que por fin probará el desayuno ganador de su torneo.

“El mes que viene estaré en Perú, un lugar del que he recibido muchísimo apoyo estos últimos meses, evidentemente en parte por el Mundial de Desayunos y por el pan con chicharrón. Por eso, os quería preguntar cuando me coma el primer pan con chicharrón de mi vida en Perú. ¿A dónde debería ir?”, preguntó Llanos, generando una ola de sugerencias.

ITINERARIO. El streamer español detalló que, guiado por el Internet, planea recorrer la ciudadela inca Machu Picchu, en Cusco, y las Líneas de Nazca, en Ica, así como las ciudades de Lima y Arequipa.

Tras destacar el prestigio de la gastronomía peruana, refirió que seguirá la recomendación de ir a comer a “Central”, del chef Virgilio Martínez, y “Maido”, del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, dos restaurantes que han sido reconocidos como los mejores del mundo.

“¿A dónde debería ir a comer aparte de estos dos sitios?”, preguntó a sus seguidores peruanos, quienes les dejaron mensajes de emoción por su llegada.

OJO AL DATO. “Te esperamos, sobrino. Acá tenemos el Combo Ibai esperando por ti. Perú es clave”, puso el Chinito Sanguchería.