En el distrito de Santiago de Surco, un sujeto robó una moto que tiene un valor estimado de más de 10,000 soles. La persona afectada por el hurto, cuya identidad no ha sido revelada, ha mencionado que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación por parte del delincuente.

El robo tuvo lugar en la cuadra 2 de la avenida Caminos del Inca. Una cámara de seguridad registró todos los movimientos del delincuente. Después de llegar a la moto, que estaba asegurada a un poste, el ladrón forzó la cerradura de encendido y luego cortó la correa de seguridad utilizando una herramienta.

“En el video se puede apreciar que mete un tipo de palanca a la chapa y para el candado, (usa) un tipo de punzón y perfora donde está la chapita. (...) He esperado que me pidan algún tipo de rescate, pero no he recibido ninguna llamada”, indicó el propietario del vehículo a Canal N.

En cuestión de minutos, el delincuente logró llevarse la valiosa motocicleta. La víctima ya ha presentado una denuncia, y actualmente la investigación se encuentra a cargo de la comisaría de Sagitario.