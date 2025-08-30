La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó la licencia institucional al campus de Ayacucho de la Universidad Continental, tras verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). La autorización fue formalizada mediante la Resolución del Consejo Directivo n.º 022-2025-SUNEDU/CD, publicada en el diario oficial El Peruano.

Como parte del Procedimiento de Modificación de Licencia Institucional por creación de filial, la Sunedu evaluó minuciosamente seis CBC. En esta detallada evaluación se constató que la universidad cuenta con infraestructura y equipamiento adecuados, incluyendo aulas, laboratorios, talleres y ambientes para docentes, entre otros espacios orientados al desarrollo de los programas académicos autorizados.

La Universidad Continental también acreditó contar con una plana docente calificada para cubrir su oferta académica durante los dos primeros años de funcionamiento. En ese sentido, se evidenció que el 41,2 % del cuerpo docente de la filial de Ayacucho trabaja a tiempo completo, lo que asegura una cobertura académica continua conforme a lo establecido en la Ley Universitaria.

Es importante destacar que en cada uno de su campus, todos licenciados, la Universidad Continental ofrece a su comunidad universitaria y a la comunidad en general una alta calidad académica certificada internacionalmente, un modelo educativo innovador enfocado en la práctica y la colaboración, un compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad social, y un enfoque en la formación de agentes de cambio con oportunidades de internacionalización y emprendimiento. Además, Continental brinda flexibilidad a través de diversas modalidades de estudio, adaptándose a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante.

Este nuevo espacio educativo representa una oportunidad importante para los jóvenes que desean estudiar una carrera universitaria con respaldo y calidad en el departamento de Ayacucho. Inicialmente, en este nuevo campus podrán acceder a tres programas de pregrado: Administración, Derecho y Psicología.

El campus de Ayacucho se suma a los campus de Arequipa, Cusco, Lima, Huancayo e Ica de la Universidad Continental, ofreciendo la misma calidad académica, innovación y experiencias internacionales para sus estudiantes.