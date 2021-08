Ante el anuncio del ministro de Salud, Hernando Cevallos, de que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de implementar una “tarjeta verde” para que las personas que se han vacunado contra la COVID-19 o han superado la enfermedad tengan acceso a espacios restringidos, surge la interrogante de si se trata o no de una propuesta óptima y viable. ¿Qué opinan los expertos al respecto?

Para el director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Tristán Minaya, es una medida positiva que se están dando a nivel global pues la Unión Europea, Canadá, Chile, y otros países, tienen certificados de inmunización o COVID-19.

“Dado el aumento en el proceso de vacunación es importante que ya se vaya pensando en este tipo de tecnología. De hecho uno quiere viajar a ciertos países nos piden la vacuna de la fiebre amarilla y nadie se queja por eso. Va a pasar absolutamente lo mismo con COVID-19. Si alguien no está vacunado no lo van a dejar ingresar a ciertos países, solo que esto todavía no está porque no ha habido acceso igualitario a las vacunas”, comentó a OJO.

El médico e investigados sostuvo que el Gobierno debe plantear de qué forma lo aplicará y discutir cómo hará para evitar las falsificaciones. “Sin duda favorecería (la vacunación). Es bueno saber que las vacunas protegen y que van a haber actividades a futuros o accesos que solo van a ser para los vacunados”, refirió.

“La necesidad de vacunarse es distinta según el grupo etario, con personas jóvenes que no ven riesgo de muerte les va a interesar qué pasa si no se vacunan”, agregó.

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeras, Liliana La Rosa, opinó que además de que no accedan a estos lugares, también se puede optar que no accedan a bonos. “Se deben establecer sanciones como no poder ir a lugares públicos los no vacunados, como restaurantes, mercados, centros comerciales, bancos, etc.”, señaló.