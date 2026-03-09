Una semana después de que ocurriera una deflagración en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Cusco, y se desatara una crisis energética, los taxistas son uno de los grupos más afectados debido a que no pueden acceder al Gas Natural Vehicular (GNV), lo que ha golpeado seriamente sus bolsillos.

Ante esta situación, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), Walter Carrera, sostuvo que los taxistas afectados prefieren la entrega de un bono directo de 800 soles para cubrir los gastos en sus hogares, en vez de que el Gobierno asuma de forma extraordinaria el pago mínimo mensual de la deuda por conversión de los vehículos a GNV, que es 120 soles.

“Casi la mayoría de los vehículos ya han cancelado su crédito de conversión y, es más, siendo un crédito del Estado basta con suspender y reprogramar la cuota, solucionamos el problema”, dijo en RPP. Sin embargo, agregó, “eso no ayuda a mitigar el impacto negativo en la canasta básica familiar del taxista”.

PERJUDICADOS. Según Carrera, en base a datos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y el Callao, son cerca de 87 mil 500 taxistas formales afectados por la escasez de gas y que están lidiando con la especulación de precios en los grifos pues, actualmente, el galón de gasolina premium ha llegado a 24 soles.

Taxistas consultados por OJO han señalado que con gasolina sus ganancias son mínimas, por lo que su economía está golpeada.

Además de los taxistas, los motociclistas también se han visto perjudicados por el alza del costo de la gasolina. El presidente de la Comunidad Motera, Danny Mendoza, estimó que están pagando 25 soles más para “tanquear” sus unidades, lo que afecta a quienes usan esta unidad como medio de trabajo para, por ejemplo, hacer deliverys.

Frente a esta crisis, el Osinergmin aprobó medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento de combustibles, entre estas figura la autorización para que camiones cisterna con placas extranjeras puedan ingresar al país y trasladar combustibles derivados de hidrocarburos sin necesidad de estar inscritos en el Registro de Hidrocarburos.

OJO AL DATO. Osinergmin flexibilizó temporalmente las reglas de transporte, almacenamiento e importación de combustible.