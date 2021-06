El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, informó que el sismo de magnitud 6 producido la noche del último martes en Mala, en la región Lima, ha tenido unas 14 réplicas durante la madrugada de este miércoles. Señaló que es normal que se presenten estas réplicas y que podrían seguir sucediendo a lo largo del día.

“Es muy probable que este sismo [el de las 7 de la mañana de hoy] sea una réplica, creo que eso nos da luces de lo que ocurre en al costa central del Perú. El día de ayer hubo réplicas que se prolongaron hasta las 2 de la mañana de hoy, estamos hablando de unas 13 réplicas, más la que se acaba de producir, porque es en el mismo lugar”, sostuvo a Latina.

También explicó que este movimiento sísmico no representó una gran liberación de energía para las placas tectónicas, pues su magnitud no fue tan grande. En esa línea, aseveró que el silencio sísmico en Lima se ha prolongado por más de 200 años, por lo que no debe sorprender un movimiento de mayor fuerza en cualquier momento.

“Lo que tenemos que pensar es que en el caso de Lima se está acumulando energía desde hace más de 200 años, se tiene que liberar una cantidad de energía bastante importante para que eso cambie. El sismo de Pisco liberó solamente el 20% de esa energía, y fue de magnitud 8. Igual me parece que es importante tomar las precauciones, no podemos predecirlos, pero nos ha dado una clara muestra de lo que ocurre”, añadió.

Manifestó también que la escala de magnitud o de Richter, con la que se mide la fuerza de los temblores, aumenta de manera logarítmica, por lo que un punto más de intensidad marca una diferencia muy grande entre un sismo y otro. “La diferencia en intensidad entre un sismo de magnitud 5 y uno de magnitud 6 no es de 1, sino de 30”, indicó.

Este martes un sismo de magnitud 6 se reportó a las 21:54 p.m. en Lima. El epicentro de este temblor se ubicó a 33 kilómetros al sur oeste de Mala, en Cañete, Lima, y a una profundidad de 32 km. Según el IGP, el sismo ha tenido una intensidad de nivel V.

TE PUEDE INTERESAR