En medio del estado de emergencia, el Gobierno decretó inmovilización social obligatoria, más conocida como toque de queda, durante 5 días en 15 provincias de 8 regiones del país ante las violentas protestas y enfrentamientos que han dejado más de 7 muertos. Esto pese a que algunos integrantes del Ejecutivo habían descartado esa posibilidad.

El toque de queda implica que las personas no podrán salir de sus casas durante la vigencia de la medida y podrían ser detenidas por los militares o policías si no tiene una justificación.

De acuerdo con la norma, se establece el toque de queda en las provincias de Arequipa (Arequipa), Virú (La Libertad), Ica (Ica), Pisco (Ica), Andahuaylas (Apurímac), Chincheros (Apurímac), Cusco (Cusco), La Convención (Cusco), Chumbivilcas (Cusco), Espinar (Cusco), Carabaya (Puno), San Román/distrito Juliaca (Puno), Tayacaja (Huancavelica), Angaraes (Huancavelica), Cangallo (Ayacucho).

horarios de toque de queda

Los horarios en los que se aplicará el toque de queda será de 6 p.m. a 4 a.m., de 7 p.m. a 4 a.m. y de 8 p.m. a 4 a.m. en las provincias mencionadas.

Esta medida se da en medio de las violentas protestas que se registran en el país tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como mandataria.

