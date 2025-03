Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

¿Dónde está Patricia Liberto Salcedo? Es la pregunta que sus familiares repiten cada día desde el trágico accidente en Huaral, ocurrido el 13 de febrero.

Ayer se cumplieron 28 días desde que el bus de la empresa Cruz del Norte, en el que viajaba, cayó al río Chancay, tras el colapso del puente.Mientras que algunos pasajeros fueron rescatados y otros fallecieron.

La docente Patricia sigue desaparecida. Su rastro se perdió justo después de haber sido evacuada del vehículo siniestrado.

BÚSQUEDA. Desde el día del accidente, su familia ha emprendido una búsqueda incesante. Patrulleros, perros rastreadores, recorridos a pie y por aire, mediante drones, y en bote han sido parte del esfuerzo para encontrarla.

Isaac Trujillo, esposo de Patricia, con quien tiene una hija de 15 años, indica que no se explica cómo, habiendo sido rescatada del bus, su paradero sigue siendo desconocido.

“Ella logró bajar del bus, mi hermana, que viajaba con ella, y otros testigos la vieron salir. Tenía un golpe en la cabeza”, relató el esposo.Los hermanos de Patricia, junto con su cuñado, han revisado la zona del accidente en repetidas ocasiones.

Han explorado Huaral, Chancay, la orilla del río y caminos cercanos.Este no es el primer caso de desaparición en la familia. En 2011, la hermana de Patricia, Rosa María, también desapareció y tras nueve años de búsqueda su cuerpo fue hallado en un pozo.

Ahora, la familia enfrenta nuevamente la incertidumbre de no saber dónde está uno de sus seres queridos.Familiares han visitado hospitales para verificar si Patricia pudo haber sido atendida, sin éxito.

”Tengo un hueco en el corazón, no sé qué estará comiendo, cómo se sentirá, cómo estará su memoria que hasta el momento no ha podido buscar ayuda. ¿Nos recordará? Me duele, en el pecho y en el alma, el saber dónde estará durmiendo, dónde estará”, expresó Isaac a OJO.Marcos Liberto, hermano de Patricia, pide a la Policía Nacional que la búsqueda no cese.

“El apoyo no es constante, necesitamos mucha fuerza y ayuda de diversos medios para seguir buscándola”, narró. La búsqueda continúa y su familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida.metroscúbicos de escombros se ha quitado de la zona del accidente, pero no se ha encontrado ningún rastro de Patricia.Testimonios de algunos pasajeros sugieren que Patricia pudo haber estado desorientada tras salir del bus.