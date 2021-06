Sea porque realizará un viaje de vacaciones o porque por cuestiones de trabajo tendrá que salir del país, tendrá que tramitar su pasaporte electrónico o biométrico (e-pasaporte), el único documento que le permitirá identificarse y transitar libremente fuera de nuestras fronteras.

A diferencia del antiguo documento (mecanizado), el e-pasaporte cuenta con un chip embebido en su portada posterior y contiene los datos biométricos relativos a la imagen facial del titular del documento y los datos personales (nombre, sexo, nacionalidad y número de seguridad social).

Para los mayores de edad y para los adolescentes entre los 12 y 17 años, el e-pasaporte tiene una vigencia de cinco años, y para los menores de 12 años la vigencia del documento solo es por tres años.

¿CÓMO TRAMITO MI E-PASAPORTE?

El trámite para la expedición, por primera vez o revalidación, del e-pasaporte, se realiza solo de manera presencial y puede acudir a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) o a los Centros MAC. Solo para la obtención de la cita, el proceso podrá hacerse de manera ‘online’.

Para gestionar su cita en la SNM tendrá que ingresar al sistema de citas en línea (SEL) y completar el formulario con los datos solicitados: número de DNI, nombres y apellidos, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Adicionalmente deberá seleccionar cualquiera de las 24 sedes que la SNM ha habilitado para tramitar su e-pasaporte. Dentro de estas opciones, además de las cuatro oficinas de la SNM en Lima (Breña, La Molina, Surco y Miraflores), también están incluidos los cinco Centros MAC (Callao, El Agustino, Independencia, San Juan de Miraflores y Ventanilla) y otros 15 puntos en el interior del país.

Después deberá hacer click en el botón ‘continuar’ y en la nueva ventana aparecerán los nombres y número de DNI del beneficiario, además de la sede elegida.

Ahí deberá seleccionar la fecha y horario disponible y junto con los datos que le solicitan de su comprobante de pago (número de recibo, código de verificación y fecha de pago) deberá ingresar el ‘código de imagen’ que le proporcionen. Completado esos datos, su cita quedará agendada. Imprima el documento o realice una captura de pantalla.

Previamente puede ingresar a ‘ver fechas próximas disponibles’ y se desplegará una ventana con información referencial de los días y las sedes en las que hay fechas cercanas.

En caso haya optado por realizar su trámite en los Centros MAC, cuando ingrese al portal web para agendar su cita a través del módulo de citas, después que elija la sede MAC a la que desea acudir y la entidad vinculada a su trámite, será redirecccionado a la página de citas de Migraciones.

COSTO DEL TRÁMITE

Tanto para la expedición de un e-pasaporte nuevo como para la revalidación, la tasa por derecho a trámite para la emisión de este documento es de S/98,50.

Dicho monto podrá ser pagado en cualquier agencia del Banco de la Nación o agente Multired, pero también podrá hacerlo a través de la plataforma virtual pagalo.pe. En este caso el abono podrá realizarse con tarjeta de débito o de crédito, tanto de Visa como de Mastercard.

En ambas modalidades pago deberá registrar el número DNI y tendrá que conservar el voucher para cuando acuda a su cita para realizar el trámite.

¿QUÉ HAGO EL DÍA DE MI CITA?

El día de su cita debe acudir a la sede de Migraciones o al Centro MAC que seleccionó. Deberá presentar el último DNI emitido con las respectivas constancias de sufragio, en caso sea mayor de edad, y no deberá tener ninguna multa electoral pendiente de pago.

Adicionalmente, deberá presentar el último pasaporte emitido por Migraciones y el recibo de pago. Para agilizar la atención, se recomienda mostrar la constancia de la cita, en formato digital o impreso.

Ya en el módulo de citas, le tomarán la foto para el pasaporte. De acuerdo con las normas internacionales para identificación biométrica, no debe usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos, no debe tener lentes de contacto cosméticos de color, no tiene que portar prendas en la cabeza (sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro), ni tampoco debe tener piercings en el rostro.

¿CUÁNDO ME ENTREGAN EL E-PASAPORTE?

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita, después de cumplir con todos los requisitos exigidos.

Pero, si por algún motivo no puede esperar para recoger su e-pasaporte, tendrá 60 días para hacerlo en la sede en la que hizo el trámite. En caso el documento no haya sido recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.

MENORES DE EDAD

En caso el trámite sea para un menor de edad, deberá ser realizado por uno de los padres, quien deberá acudir a la cita junto con el menor. Ambos deberán contar con su DNI en buen estado.

En caso el padre sea extranjero, tendrá que presentar su carné de extranjería, pasaporte u otro documento, que sirva para comprobar la filiación, por lo que sus datos deben coincidir con los del DNI del menor de edad.

E-PASAPORTE DE EMERGENCIA

En caso necesite la emisión de un nuevo e-pasaporte porque tiene un viaje programado y su documento está vencido, podrá realizar el trámite en la oficina de Migraciones ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez. Aquí podrá gestionarlo dentro de las 24 horas de programado tu vuelo, sin necesidad de sacar cita.

Para ello, deberá acudir a la terminal al menos dos horas antes de lo exigido por la aerolínea porque la entrega demora, como mínimo, una hora. Tendrá que presentar su DNI vigente y sin multas electorales, y la tarjeta de embarque de la aerolínea que además de probar la proximidad de su viaje, también sirva para comprobar que irá a un país que exige viajar con pasaporte.

FUERA DEL PAÍS

Si estás fuera del país, el trámite para la obtención del e-pasaporte se realiza en los Consulados del Perú en el extranjero. Pero, en caso tu documento se pierda, destruya, deteriore o te lo roben, podrás obtener un salvoconducto en el Consulado para regresar al Perú o a tu lugar de residencia.

En la sección ‘pasaporte’ de la página de la oficina consular donde podrá tramitar su pasaporte podrá para acceder a información general sobre los requisitos para obtener pasaporte electrónico para mayores de edad y para menores de edad.

Para la obtención del nuevo e-pasaporte, deberás presentarte en dicha oficina consular con tu DNI y pagar el derecho consular de trámite (US$70.00). Los medios de pago, pedido de cita y plazo de entrega del pasaporte pueden variar dependiendo del Consulado al que acudas. El plazo de entrega dependerá del país donde te encuentres.