Tiene los primeros puestos, que no los enaltecen, en acumular basura en sus calles de acuerdo a las denuncias de sus vecinos y acogidas por entidades como la Asosiación Civil Ciudadana de Vigilancia en Lima y el Callao y el Instituto Cuánto.

Según el último reporte, tres distritos limeños son los que más basura generan: San Juan de Lurigancho (780 toneladas), Comas (400) y Villa El Salvador (300).

En tanto, los distritos que concentran más basura en sus calles son Villa María del Triunfo (39.4%), Villa El Salvador (25.3%) y El Agustino (18.3%). Estos albergan, aproximadamente, al 12% de ciudadanos de Lima Metropolitana.

DETALLE. “En el ranking de eficacia de la ejecución de la inversión pública 2023 Villa María se encuentra en el último, es una pena que no haya visión de inversión, ni capacidad de gestión. Calles llenas de basura, no hay parque, no hay seguridad, etc”, denunció el vecino de Villa María del Triunfo Joel Ludeña.

En ese mismo distrito, los vecinos denunciaron enormes cerros de basura y desmonte acumulados, desde hace varios meses, en la canchita de Cerro Verde, entrada a Lomas.

En tanto, en el Agustino los vecinos reportaron como foco infeccioso que los desperdicios se acumulan en los alrededores del mercado informal Jorge Chávez, ubicado en el límite con el distrito de la Victoria.