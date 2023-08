Truelany Guerra es una peruana radicada desde hace 10 años en Panamá que con su empresa The Money Tribe se ha convertido en una gurú de las finanzas personales.

“La misión de The Money Tribe es revolucionar la educación financiera de las mujeres de Latinoamérica. Para eso tenemos programas educativos dependiendo de en qué momento de sus finanzas están. También hay programas para colaboradores de empresas”, señaló Guerra a OJO.

¿Qué significa The Money Tribe?

La tribu del dinero. Lo que quería era crear un espacio seguro en donde las mujeres pudiéramos aprender y hablar de finanzas sin temor a ser juzgadas, sin miedo a hacer preguntas “tontas” y a que nos hablen con tecnicismos o palabras difíciles. La empresa la fundé en mayo del 2020.

¿Cómo te iniciaste en educación financiera?

Hace 9 años, a pesar de que tenía un excelente trabajo y que ganaba un buen salario, mis finanzas eran un caos. Me di cuenta de que era porque no había recibido educación financiera. Entonces empecé a educarme y logré ordenar mis finanzas. En ese camino descubrí que este mundo era muy masculino y técnico. En ese entonces me quedé con la espina de crear un espacio en donde las mujeres podamos tener educación financiera.

The Money Tribe tiene redes sociales. ¿Cuáles son tus contenidos?

Lo que hacemos es compartir educación financiera para garantizar que realmente las mujeres tengan acceso a esta información de manera sencilla, fácil y en un lenguaje directo, sin tecnicismos. Queremos que más mujeres sepan cómo lograr el bienestar financiero y tener independencia económica.

¿Cuál es el primer paso para lograr el bienestar financiero?

Saber dónde estamos paradas con nuestras finanzas. Tenemos que hacer una medición de la salud financiera porque si sabemos de dónde estamos partiendo, vamos a poder elegir la mejor solución a nuestro problema o reto.

¿Cómo perder el miedo a invertir?

Educándose. El miedo nace de no saber lo que estamos haciendo. En la medida que nos eduquemos y sepamos exactamente qué significa invertir, cuál es la mejor estrategia para invertir, cuáles son los mejores vehículos de inversión en base a nuestros objetivos, vamos a perder el miedo y evitaremos ser víctimas de estafas.

Harás un workshop (taller) este 9 de agosto en Lima, ¿qué información brindarás?

En el evento hablaremos sobre cómo lograr el bienestar financiero tanto en el corto como en el largo plazo. Vamos a hablar de todos los temas, desde cómo gestionar mejor nuestras deudas hasta cómo crear un patrimonio para nuestro futuro.

FICHA BIOGRÁFICA

Truelany Guerra es CEO de The Money Tribe. Estudió Administración y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es mentora certificada de finanzas personales, TEDx speaker y creadora digital. Es autora del podcast The Money Tribe.

20 mil seguidores tiene en su cuenta de Instagram @the.money.tribe.