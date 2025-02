El dolor que siente Julia Ramos es indescriptible. En una misma noche, perdió a su hija Daniela de la Cruz Ramos, su yerno, el suboficial de primera PNP Jhon Chávez Valeriano y su nieta de dos años, tres de las seis víctimas mortales que dejó la caída del techo, en forma de cúpula, del patio de comidas y de la zona de juegos infantiles, del Real Plaza Trujillo.

Los cuerpos de esta familia, que acudió al centro comercial la noche fatídica del último viernes para hacer las compras como cada quincena, fueron velados ayer en su vivienda de Alto Salaverry, en la provincia de Trujillo. Al lugar también llegaron agentes de la Policía quienes acompañaron a la familia del agente.

“Quiero que no se quede impune esto. Estoy muy dolida por la pérdida de mi hija, mi yerno y mi nieto (...) No he recibido ningún apoyo del sitio donde ha sucedido (Real Plaza Trujillo)”, señaló la señora tras detallar que su hija le envió fotos de su nieta, antes de la tragedia.

SALDO. Aunque el sábado último, las autoridades aseguraron que el desplome del techo había dejado ocho fallecidos, ayer se rectificaron. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, Hipólito Cruchaga, aseguró que hubo seis fallecidos.

Además de los tres integrantes de una familia, fallecieron Harumi Carbajal Velásquez (24), cuya familia refirió que “no van a parar hasta dar con los responsables”; José Santa María Jara Arroyo (83), quien murió en el hospital, y Yekill Iparraguirre Palomino (38), joven cajamarquino y deportista.

Por la tarde de ayer, Wifredo Agustín, subgerente de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad, anunció el término a las operaciones de búsqueda y rescate. “Se descarta algún cuerpo más”, refirió.

En los exteriores del centro comercial, trujillanos han colocado carteles pidiendo justicia y, a manera de un altar en honor a las víctimas, han dejado flores y peluche. Asimismo, ayer participaron de una vigilia para que se determinen responsables.

OJO AL DATO. La Fiscalía y la Policía ahora iniciarán la etapa de investigación para esclarecer las causas del hecho.