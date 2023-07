La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) suspenderá las clases presenciales del 17 al 27 de julio por las posibles protestas convocadas en Lima para la próxima semana.

A través de un oficio, se insta a que se tomen las medidas pertinentes para el cumplimiento del calendario académico, pues las clases y los exámenes parciales deberán desarrollarse de manera virtual para no perjudicar a los estudiantes.

“La Toma de Lima nos va a perjudicar porque estamos en semana de parciales y los profesores están a full con eso. No es lo mismo darlo virtual. Nos van a dar un tiempo, si mi internet falle, se pasa la hora del examen y no me van a poder justificar”, dijo una estudiante de la UNFV a Exitosa Noticias.

Universitarios recibirán clases virtuales. Foto: Difusión

UNMSM suspende clases presenciales

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también anunció la suspensión de sus actividades académicas presenciales desde hoy, jueves 13 de julio, por “seguridad y en prevención de contingencias”.

En diálogo a Exitosa Noticias, la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, confirmó que la decisión de suspender las clases de debe al plantón estudiantil convocado por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y a la Tercera ‘Toma de Lima’.

“No solamente tiene que ver con la realización del evento. Se viene una contingencia que están anunciando, que es la Toma de Lima. Nosotros tenemos que prever. Ya hemos tenido un problema. En prevención de esos problemas, porque están buscando el pretexto del concierto para querer hacer el plantón”, señaló.