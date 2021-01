El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este martes el convenio que permitirá el transporte aéreo de las vacunas contra el COVID-19 fabricadas por el laboratorio chino Sinopharm, tal como lo había anunciado la ministra Pilar Mazzetti el pasado domingo.

En el documento se señala que el traslado del millón de dosis estará a cargo de la Asociación Soluciones Empresariales Contra la Pobreza, que realizará el servicio a través de un operador logístico. Además, se precisa que se trata de una asociación sin fines de lucro y que canaliza donaciones del sector privado para asumir los costos de transporte internacional del primer lote de vacunas contra el COVID-19.

“La asociación comunicó al Minsa su voluntad de donar los servicios de transporte internacional de las vacunas a través de la contratación de un operador logístico que presta dicho servicio a favor del Minsa, para lo cual la asociación asume los gastos correspondientes al servicio del transporte internacional del primer embarque de las vacunas procedentes de China hasta el territorio peruano”, se indica en el documento.

En el convenio se establece que el lote de vacunas será recogido en la ciudad de Beijing (China) y será trasladado hasta el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

Otro de los puntos que detalla el acuerdo es que el Ministerio de Salud deberá efectuar el pago de impuestos, tributos, gastos de nacionalización, gastos de almacenaje en el terminal, desaduanaje y todos los gastos relacionados a la importación de las vacunas.

Por su parte, la asociación tendrá que solicitar al operador logístico que transporte en “condiciones especiales” 1.667 cajas que contienen el millón de dosis que entregará Sinopharm en una primera parte.

“Se solicitará al operador que la carga se transporte en contenedores activos y debe mantenerse refrigeradas a temperaturas de 2°C a 8°C (no congelar), manteniendo esta temperatura durante su traslado hasta el almacén de Cenares”, se precisa en el documento.

“El operador logístico será el responsable ante el Minsa en caso de daños como consecuencia de la pérdida de la cadena de frío durante el transporte, en cuyo caso deberá reponer los mencionados productos o pagar el costo de las mismas al Minsa”, se señala en otra parte del convenio.

En el documento no se precisa cuándo será el transporte de las vacunas. Solo se remarca que el Ministerio de Salud debe comunicar la fecha “con una anticipación no menor a cuatro días”. El último domingo, en una entrevista con Canal N, la ministra Pilar Mazzetti no especificó la fecha de entrega, pese a que el presidente Francisco Sagasti había anunciado que esto ocurriría en enero.

El pasado 7 de enero, el presidente Francisco Sagasti informó, en un mensaje a la Nación, que el Perú adquiriría 38 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm.

TE PUEDE INTERESAR