Vacuna COVID-19: esto debes hacer si tienes más de 70 años y no sales en el padrón de vacunación La primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los ciudadanos de 70 a 79 años inicia este fin de semana en Lima y Callao. No obstante, algunas personas no encuentran su nombre en la lista oficial. ¿Qué debes hacer si ocurre esto? Entérate todo AQUÍ