A pesar de que los adultos mayores presentan la mayor letalidad por neumonía en el país y, hasta el 10 de septiembre último hubo 1851 fallecidos en este grupo etario, el avance de la vacunación contra este mal es bajo.

Según el Tablero del Esquema Regular de Vacunación, del Ministerio de Salud (Minsa), apenas dos de cada diez adultos mayores han recibido la vacuna contra esta infección del pulmón, que puede ser causada por múltiples microorganismos.

Hasta septiembre, según la meta proyectada del sector Salud, debieron haber sido vacunados al menos el 60 % de los mayores de 60 años; sin embargo, solo llega a 19.5 %.

En todas las regiones la cobertura es deficiente, pero la peor situación se da en Tumbes, donde solo el 10.4 % de abuelitos se vacunó y en el Callao, donde se inmunizó al 13.2 %.

IMPORTANCIA. La licenciada Irene Gonzales, del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones, señaló que es importante que los adultos mayores se vacunen porque “a medida que la persona envejece, su sistema inmunitario se va debilitando” y, por ende, están más propensos a contagiarse de enfermedades como la neumonía y la influenza, las cuales pueden complicarse y causarles la muerte.

Según el Minsa, en Lima Metropolitana, la vacunación se está realizando en todos los establecimientos de salud para niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris).

“La población solo tiene que acercarse a un establecimiento de salud para vacunarse”, señaló el sector.

CLIMA. Las bajas temperaturas son un factor para que infecciones respiratorias como la neumonía se propaguen. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) señaló a OJO que, pese a que está cerca la primavera, estación que inicia este 22 de septiembre, el clima en Lima se mantendrá variado con lloviznas en el amanecer y tardes con brillo solar. “Es un periodo de transición”, refirió el meteorólogo, José Mesía.

OJO AL DATO. La cantidad de hospitalizaciones por neumonía en lo que va del año 2025 es mayor en 24 % respecto al año pasado.