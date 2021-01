Las fiesta Covid-19 no solo ocurren en Perú, en México parece que la cosa estaría peor. Allá, una autoridad compartió una serie de videos en su cuenta de Facebook donde evidenció la realización de una reunión en plena pandemia.

Fue el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien hizo pública estas imágenes. “Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia, por un lado estoy buscando un hospital para una persona que ya no puede respirar y no encuentro lugar para salvarle la vida, pero por el otro lado... se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid”, escribió junto a los videos.

En uno de los videos se puede observar a un trabajador de la alcaldía pidiendo a un hombre que finalice con su reunión por seguridad sanitaria y para evitar contagios de Covid-19.

“Estamos en semáforo rojo, les pedimos que desalojen el área, la verdad esta es una falta de respeto, incluso para las personas que han estado falleciendo, para los médicos, para las enfermeras”, dice el empleado.

Sin embargo y pese a la petición de la autoridad, las personas del domicilio se niegan y argumentan diciendo: “podían hacer lo que quisieran dentro de su casa”.

“Ellos son los responsables de que la situación esté como está, el desempleo y la crisis de salud”, escribió en redes sociales el alcalde de Cuajimalpa.

