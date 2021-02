El color de una bodega está causando incomodidad a un grupo de vecinos en la Urbanización Santa Patricia, en el distrito de La Molina. Según reportó el noticiero “Buenos Días Perú”, los dueños de esta bodega recibieron una carta donde la Junta Vecinal le pide cambiar el color de pintura porque “se asemeja a otros barrios”.

“Empezaron a llegar los tratos discriminatorios hacia mi persona, mi negocio (...) Yo en el momento quise dejarlo ahí porque no quería llegar a mayores, pero hace cuatro días me llega este documento donde me solicitan que cambie de color (el local) porque se asemejaba a los pueblos jóvenes y no a la categoría del distrito”, comentó, indignado, el comerciante.

El emprendedor dijo que no es la primera vez que recibe tratos de presunta discriminación, pues hace meses puso sacos de abarrotes en la puerta de local, pero le indicaron que “se parecía a La Parada”.

“Me dijeron que se parecía a La Parada. Entonces, a veces nosotros callamos, pero eso a veces es malo. Ahora me veo en la necesidad de denunciar esto para que sea un precedente para que no se repita”, dijo.

El comerciante dijo que tomó la decisión de pintar de celeste la fachada de su local tras llegar a un acuerdo con uno de sus proveedores de alimentos, lo que le generó una ganancia extra.

“Hace 30 días tengo este convenio. Antes tenía el color crema”, agregó.

El documento remitido al comerciante indica que el color representa “un grave atentado contra al ornato”.

